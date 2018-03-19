UBER yayayı ezdi! Durdurma kararı geldi

UBER'in sürücü güvenliğiyle otonom modda seyreden aracı son dakika haberine göre Arizona'da bir kadına çarptıktan sonra ölümüne neden oldu.

Uber'in, ABD'nin Arizona eyaletinde denemelerini yaptığı sürücüsüz aracın bir yayaya çarptığı ve kaza sonucunda kimliği henüz açıklanmayan kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Tempe şehrinde yaşanan olayda, yaya geçidi alanının dışında yürümekte olan kadına kuzeye doğru seyreden Volvo marka Uber aracının çarptığı belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ancak ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kadının kimliği henüz açıklanmazken bisikletçi olduğu gelen haberler arasında.

Uber, yaşanan olay sonrasında yerel yöneticilerle tam işbirliği içerisinde olduğunu duyurdu ve maktulun ailesine baş sağlığı dilendi.

Uber, olay sonrasında San Francisco, Toronto ve Pittsburgh başta olmak üzere tüm sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu da açıkladı. Kazaya neden olan Uber aracının sürücü güvenliğiyle otonom modda seyrettiği doğrulandı.

Uber'in sürücüsüz aracı şubat ayında da bir başka araçla çarpışmıştı ancak bu ölümle kazanın sürücüsüz araçlarda bir ilk olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.