WhatsApp'ta ezber bozacak yenilik!

WhatsApp OLED ekranlı telefonlarda siyah tema seçeneği ile çok yakında güncellenebilir. Bu tema komple siyah olacak.

DONANIMGÜNLÜĞÜ - Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın uzun bir süredir siyah tema seçeneği ile güncelleneceği dile getiriliyordu. Bugün WhatsApp siyah tema için nihayet yeşil ışık yakıldı. WhatsApp’ın yeni özelliklerini ortaya çıkaran WABetaInfo, attığı Tweet ile WhatsApp’ın siyah tema seçeneğine kavuşacağının sinyallerini verdi.

WABetaInfo, WhatsApp’ın siyah tema seçeneğinin OLED ekranların dostu olacağını söylüyor. Yani WhatsApp, Twitter’ın karanlık teması gibi koyu mavi yerine komple siyah bir tasarıma sahip olacak.

Siyah tema sayesinde; OLED ekranlarda siyah rengin pikselleri yakılmadan oluşturulduğu için günlük kullanımda yüzde 5’e varan batarya tasarrufu da sağlanabilecek.

Şimdilik beta aşamasında olduğu söylenen siyah tema opsiyonunun 2018 yılı bitmeden güncellemeler ile sunulacağı düşünülüyor. Android ve iOS platformuna aynı anda gelecek olan bu güncelleme; iOS cephesinde çok kısıtlı telefonları ilgilendirecek.

iOS’te sadece iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xr modelleri siyah temanın nimetlerinden tam anlamıyla yararlanabilecek.