Yine Rekor! Erzurum Dün Gece Resmen Dondu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum yine rekor kırdı. Meteorolojinin verilerine göre dün gece en düşük sıcaklık eksi 30,6 ile Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü'nde kaydedildi.

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Yine Rekor! Erzurum Dün Gece Resmen Dondu

Türkiye’de gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinin başında yine Erzurum geldi. Eksi 30,6 ile Erzurum listenin başında bulunurken, eksi 28,8 ile Ardahan Göle ve eksi 28,1 ile Van Çaldıran ilk üçü paylaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

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