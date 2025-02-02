Ölümcül Müdahale! Alev Topuna Dönen Aracının Üzerine Çıktı ve...

Bursa'da, bir araç seyir halindeyken alev topuna döndü. Sürücünün arabanın üzerine çıkıp şişe su dökerek müdahale ettiği anlar ise 'pes' dedirtti.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Çevredekiler yangın tüpü ararken, sürücü canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü.

O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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