AVM'de Tavan Çöktü! Yüzlerce Kişi Ölümden Döndü

Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Yüzlerce kişi ölümden dönerken, kopan parçaların altında kalan bir kişi ise hafif yaralandı.

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AVM'de Tavan Çöktü! Yüzlerce Kişi Ölümden Döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü.

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi haifi şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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