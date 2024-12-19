Yine Elektrikli Soba Faciası: İşçilerin Kaldığı Prefabrik Lojman Alevlere Teslim

Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik lojmanda elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Yine Elektrikli Soba Faciası: İşçilerin Kaldığı Prefabrik Lojman Alevlere Teslim

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi’ndeki inşaatın işçi lojmanlarında saat 10.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden inşaat işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA

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