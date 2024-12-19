Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: Trafik Magandası, Kuryeyi Bıçakladı

Kastamonu’da yol verme kavgasında motosikletli kurye bıçaklandı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

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Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: Trafik Magandası, Kuryeyi Bıçakladı

Kastamonu’da Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde motosikletli kurye A.D. ile geri manevra yapmak isteyen araç sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslardan biri A.D.’yi bıçakladı.

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: Trafik Magandası, Kuryeyi Bıçakladı - Resim : 1

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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