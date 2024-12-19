Faciadan Son Anda Dönüldü! Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Dumlupınar Mahallesi Cevizdere Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi ambulanstaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluştu.

Kaynak: DHA