Yasa Dışı Yollarla Kaçacaklardı... 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Bosna köyü, merkez TEM gişeler mevkiinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma uygulama noktası ve Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: DHA