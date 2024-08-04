Yasa Dışı Yollarla Kaçacaklardı... 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yasa Dışı Yollarla Kaçacaklardı... 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Bosna köyü, merkez TEM gişeler mevkiinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma uygulama noktası ve Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne Düzensiz göçmen
Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu! Konya'da Otomobiller Çarpıştı: Yaralıların Tedavisi Sürüyor Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu! Konya'da Otomobiller Çarpıştı: Yaralıların Tedavisi Sürüyor
Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı
Karaman'da Feci Kaza: Otomobiller Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı Karaman'da Feci Kaza: Otomobiller Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı
Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek Kiralık Evler İçin Yeni Dönem… 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli Olacak: 3 Ay Sürecek
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Polis Kontrolünden Kaçmak İstedi, Araçtan Atlayıp Öldü Polis Kontrolünden Kaçmak İstedi, Araçtan Atlayıp Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü Hastanenin Tavanı Çöktü, Bebekler Tahliye Edildi
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!