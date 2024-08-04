Polis Kontrolünden Kaçmak İstedi, Araçtan Atlayıp Öldü

Adana’dan Hacıbektaş şenliklerine katılmak için Nevşehir'e gelen M.K., ilçe girişindeki polis kontrol noktasını görünce araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan M.K.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede M.K.'nin aranması olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA