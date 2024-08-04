Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu! Konya'da Otomobiller Çarpıştı: Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde seyir halinde olan T.S’nin (48) kullandığı otomobil ile U.N. (37), idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonucunda çarpıştı.

Kazada otomobillerden birine yolcu olarak bulunan M. N. (56) ile S.G. (51), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA