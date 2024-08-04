Yangın Çıkan Ev Küle Döndü

Isparta'da sabah 05.00 sıralarında Isparta'nın merkeze bağlı Direkli köyü yolu üzerinde bulunan bahçe evinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mesut A.'ya ait bahçe evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın sonucu evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA