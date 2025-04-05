Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde ikamet eden O.E. ve G.E.'nin evlerinde uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ikametine gerçekleştirilen operasyonda 700 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 kilo 194 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 TL para ele geçirildi.

Operasyona gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Yalova Uyuşturucu Operasyon
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