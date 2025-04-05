Düzce’deki Samanlık Yanarak Küle Döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çiçekpınar köyünde Necmettin Şahinkaya'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı küle çevirdi.

Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA