20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri’de hakkında uzun süredir arama kararı bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri’de hakkında uzun süredir arama kararı bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 'Hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından hüküm giydiği belirtilen şahsın, toplamda 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari şahısların saklandığı adreslere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda H.K. (34) isimli hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. Saklandığı adreste gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamını tehdit eden kişilere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” denildi.

Kaynak: İHA

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