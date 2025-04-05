Mersin'de Bir Apartmanın 3 Katında Yangın

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86027 No'lu sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşayan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi Toroslar Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA