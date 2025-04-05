Elazığ'da Şoke Eden Olay! İki Aracın Arasına Halat Gibi Girdi

Elazığ'da merkez Hicret Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde yaşanan bir olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir kişinin aracının kaputuna oturarak önündeki başka bir aracı ayağıyla itmeye çalıştığı görüldü.

Görüntülerde olayın yaşandığı sırada, kaputta oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan ve oldukça tehlikeli bir şekilde hareket ettiği görüldü.

Kaput üzerindeki kişinin, adeta bir halat gibi araç ile önündeki aracı hareket ettirdiği görüldü.

Kaynak: İHA