Amasra’da Bayram Hareketliliği Sona Eriyor

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, Ramazan Bayramı tatilinin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında belirgin bir azalma yaşandı. 9 günlük tatilin bitmesine bir gün kala, ilçeye gelen tatilciler yavaş yavaş dönüş yoluna geçti.

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Amasra’da Bayram Hareketliliği Sona Eriyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Amasra, bayram boyunca yoğun ilgi gördü. Ancak tatilin son günlerine gelindiğinde, ilçedeki kalabalık yerini sakinliğe bırakmaya başladı. Bayram süresince tamamen dolu olan küçük ve büyük liman otoparklarında boşluklar oluşurken, Amasra Kalesi gibi tarihi noktaları ziyaret edenlerin sayısında da düşüş gözlemlendi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre; arife gününden itibaren ilçeye on binlerce araç giriş yaptı. Arife günü 2.631, bayramın ilk günü 4.614, ikinci günü 5.957, üçüncü günü 1.398, bayram sonrası çarşamba günü 2.830, perşembe günü 3.007 ve cuma günü ise 3.519 araç kayıtlara geçti.

Amasra’da Bayram Hareketliliği Sona Eriyor - Resim : 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaklaşık 6 bin 600 kişinin yaşadığı Amasra’yı bayram süresince 120 bine yakın günübirlik ziyaretçinin gezdiği tahmin ediliyor. Dönüş yolundaki yoğunluk nedeniyle, Bartın’ın ana ulaşım aksları olan Kastamonu-Bartın, Bartın-Amasra, Bartın-Ankara ve Bartın-İstanbul yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri görev aldı. Amasra, Safranbolu, Terminal ve Akmanlar kavşaklarında önlem alan ekipler, araç akışını düzenleyerek olası trafik sıkışıklıklarının önüne geçmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

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