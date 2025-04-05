Konya’da Mermer Ocağında Feci Olay: 1 İşçi Yaralandı

Konya’nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi yakınlarındaki bir mermer ocağında feci bir olay meydana geldi. Şantiyedeki bir kamyonun lastiğinin üzerinden geçtiği esnada fırlayan taş parçası şantiyede çalışan işçi M.K.’nin (38) vücuduna isabet etti. Gelen taşla yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel bir araçla hastaneye götürmek üzere yola çıkardı.

İş kazası ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yolda karşılaştığı yaralı, özel araçtan indirilerek ambulansa alındı. Yaralı işçi, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA