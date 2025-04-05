Türkiye'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

Van'ın Başkale ilçesine kış geri döndü. Nisan ayında baharı bekleyen vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.

Türkiye'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

Van’da 2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de gece hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düştü.

Etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Araçlar ve evlerin çatıları karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken ilçe merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Türkiye'de Nisan Ayında Kar Sürprizi - Resim : 1

'YAZI BEKLERKEN KIŞ GELDİ'

Vatandaşlar kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek, "Bahar mevsimindeyiz yazı beklerken kış geldi. Her yer beyaza büründü. Bu memlekette yaşanılmıyor" dedi.

Türkiye'de Nisan Ayında Kar Sürprizi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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