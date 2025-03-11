Yalova'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye 120 Bin Lira Ceza

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde, üç işletmede kumar oynandığını tespit etti. İşletme sahipleri hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumarda kullanılan 12 bin 850 TL ve 100 dolar el konularak kamuya devredildi. Ayrıca, kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler geçici süreyle kapatıldı.

Kaynak: İHA