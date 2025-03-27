Yalova'da 63 Çiftçiye 215 Tohum Dağıtıldı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 100 dekarlık alanda ekim yapılmak üzere 63 çiftçiye toplam 215 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.

Yalova'da 63 Çiftçiye 215 Tohum Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün TAKE projeleri çerçevesinde 2021 yılından bu yana Yalova’da uygulanan projeler, başlangıçta 20 bin TL bütçeyle hayata geçirilirken, 2025 yılı itibarıyla eklenen 215 bin TL ile toplamda 511 bin TL’ye ulaştı. Projenin finansmanının yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanırken, çiftçiler yüzde 25 katkı sundu.

Yalova'da 63 Çiftçiye 215 Tohum Dağıtıldı - Resim : 1

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fasulye tohumu dağıtım törenine, İl Müdürü Selçuk Yaman, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Necdet Tuncer, teknik personel ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Selçuk Yaman, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: DHA

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