Maltepe'de Miniklere 'Yerel Yönetim' Dersi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Fındıklı Eğitim Evi'ndeki miniklere hayat bilgisi dersinde "Ülkemizde Hayat" ünitesinde "Bizi Yöneten Kişiler" konusu altında yerel yönetim dersi verildi.

Derste çocuklar yaşadıkları yerin nasıl yönetildiğiyle ilgili bilgileri Doğukan Çınar’dan öğrendi. Çınar, muhtarın görev ve sorumlulukları konularında öğrencileri bilgilendirerek merak ettikleri sorularını yanıtladı. Çınar, muhtarların mahallenin sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözüme kavuşturulmasını ve ihtiyaçlarını belirleyerek yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Derste çocuklar Doğukan Çınar’a mahallelerinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili görüşlerini ve taleplerini de iletti.

Kaynak: İHA