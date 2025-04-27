Yalova'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Yalova'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.

Yalova'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında "Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle aranan H.B.K.'nin Kazım Karabekir Mahallesinde bulunduğu ihabrına ulaştı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyon sonucu H.B.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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