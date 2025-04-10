Van’da Çıkan Fırtına 20 Mahalleyi Vurdu

Özalp ilçesinde dün akşam başlayan ve bugün de etkili olan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla 20 mahallede ev ve ahırların çatıları uçarken; devrilen elektrik direkleri nedeniyle ilçe genelinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Boğazkesen Mahallesi’nde ise fırtına okulun çatısını uçururken; yetkiler vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşın dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA