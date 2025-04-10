Van’da Çıkan Fırtına 20 Mahalleyi Vurdu

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına 20 mahalleyi birden etkiledi. Fırtına nedeniyle mahallelerde maddi hasar oluştu.

Van’da Çıkan Fırtına 20 Mahalleyi Vurdu

Özalp ilçesinde dün akşam başlayan ve bugün de etkili olan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla 20 mahallede ev ve ahırların çatıları uçarken; devrilen elektrik direkleri nedeniyle ilçe genelinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Boğazkesen Mahallesi’nde ise fırtına okulun çatısını uçururken; yetkiler vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşın dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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