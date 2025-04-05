Van Başkale'de Kar Yağışı, Her Yer Bembeyaz Oldu

Van Başkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, tüm ilçeyi beyaza boyadı.

Van Başkale'de Kar Yağışı, Her Yer Bembeyaz Oldu

Van'ın Başkale ilçesinde soğuk hava etkili olurken, sabah saatlerinde ilçede kar yağışı başladı. 2 bin 400 rakımı ile kentin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Başkale'de ilçe merkezi beyaza büründü.

Parklar, bahçeler, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20, ilçe merkezinde 10 santimetreyi aştı. Vatandaşlar, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

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Kaynak: DHA

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