Mersin'de 44 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Mersin'de ekipler bir otomobilde arama yaptı. Arama sonucunda arabadan 44 adet ruhsatsız tabanca çıktı. 2 kişi gözaltına alındı.

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Mersin'de 44 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan koordineli çalışma sonucunda, şüpheliler R.O. ve H.O.'nun kimliği belirlendi. Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. H.O ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

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