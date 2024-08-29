Valilik Karşısında Şüpheli Valiz Paniği! Olay Yerine Bomba İmha Sev Edildi
Adıyaman Valiliği karşısında bulunan şüpheli valiz korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekibinin yaptığı kontrollerde valiz içinde kıyafet olduğu tespit edildi.
Adıyaman Valiliği karşısındaki kaldırım üzerinde bir valizin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
BOMBA İMHA EKİBİ GELDİ
Alınan önlemlerin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından valiz kontrol edildi. Titizlikle yapılan kontrollerde valiz içerisinde her hangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığı ve kıyafet yer aldığı tespit edildi. Her hangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA