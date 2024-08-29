Adana'nın Kedisi de Asabi: Geleni Geçeni Tırmalıyor, Köpekler Bile Ondan Korkuyor

Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi 'Kızım' vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Artan tırmalama vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde yattığı noktaya "Dikkat tırmalar" yazısı asılan kedinin yaşamını sürdürdüğü Kuyumcular Çarşısı'na köpekler dahi giremiyor.

Geceleri ağaçta yaşayan dişi kedi, sabah dükkanı açmaya gelen kuyumcu esnafının ıslığı ile ağaçtan iniyor, gün boyunca ise dükkanın önünden ayrılmıyor.

‘GÜNÜNÜ İNSANLARI TIRMALAMAKLA GEÇİRİYOR’

Kedinin yıllardır bakımını üstlenen kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Islığımızı çalıyoruz ve ağaçtan iniyor. Kendisi orada uyur bütün gece. Daha sonrasında dükkanı birlikte açarız ve işimize gücümüze bakarız. Gün içerisinde genelde dükkanda. Gününü insanları tırmalamakla geçiriyor. Bir de uyuyor zaten başka yaptığı bir şey yok" dedi.

'DİKKAT TIRMALAR' YAZISI ASILDI

Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya 'dikkat tırmalar' yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor" diye konuştu.

'KOMANDO'YA BENZETİLDİ

Kediye 'komando' benzetmesinde de bulunan Altunbüken, "Geceleri komando gibi ağaca çıkıyor, tırmanıyor, yatıp sabah da geri geliyor. Hiç buradan ayrılmaz, dükkanı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA