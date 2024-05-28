Üniversite öğrencisi genç, yurt odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrenimi gören genç, yurt odasında ölü bulundu.
Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D., akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi.
Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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