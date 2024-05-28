İzmir’de yük gemisine operasyon: 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir Aliağa Limanı’na gelen bir kuru yük gemisine operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir’de yük gemisine operasyon: 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, denizlerde kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir’de yük gemisine operasyon: 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Resim : 1

Ekiplerce yapılan risk analizi sonucu İzmir Aliağa Limanı’na gelen bir kuru yük gemisi takibe alınarak kuvvetli şüphe üzerine ölçüm sistemine yönlendirildi.

İzmir’de yük gemisine operasyon: 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Resim : 2

Yapılan ölçüm sonucunda gemide beyan harici 40 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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