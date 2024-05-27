Adıyaman'da feci kaza: Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen feci kazada, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da feci kaza: Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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