Adıyaman'da feci kaza: Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen feci kazada, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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