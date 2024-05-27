Samsun'da şüpheli ölüm: Merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İrfan I. isimli bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da şüpheli ölüm: Merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay Çarşamba ilçesi Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde meydana geldi.

İrfan I., komşuları tarafından merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İrfan I.'nın hayatını kaybettiğini teyit etti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. İrfan I.'nın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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