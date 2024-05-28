Ağızlıksız gezdirilen yasak ırk köpek sahibinin yanında kediyi parçaladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, sokakta kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi köpek, hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içinde kıvranan kedi vatandaşların gözü önünde can verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, köpeğin sahibi "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu. Durumun bildirilmesi üzerine köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Ağızlıksız gezdirilen yasak ırk köpek sahibinin yanında kediyi parçaladı

İzmir'in Aliağa ilçesi İzmir Caddesi'nde akşam saat 18.00 sıralarında 33 yaşındaki M.G. caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu ve ağızlıksız gezdirilen köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, zavallı hayvanı sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KÖPEĞİNİ DÖVDÜ, "BU İŞ BÖYLE DAYI" DEDİ

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savundu.

10 DAKİKA İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., 10 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Köpek yasak Kedi Şiddet İzmir
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