Uçuruma Düşen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Umut Kur (37), yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Uçuruma Düşen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü kaybettiği 01 APY 363 plakalı hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kur'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Uçuruma Düşen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, "Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim" ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası kaza Adana
Son Güncelleme:
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Kastamonu’da Silahlı Kavga! Hem Vuran Hem de Vurulan Kaçtı Kastamonu’da Silahlı Kavga! Hem Vuran Hem de Vurulan Kaçtı
Edirne'de 300 Fidan Dikildi Edirne'de 300 Fidan Dikildi
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz