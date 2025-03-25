Uçuruma Düşen Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Burhaniye Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü kaybettiği 01 APY 363 plakalı hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kur'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, "Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim" ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA