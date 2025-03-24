Edirne'de 300 Fidan Dikildi

Edirne'de Keşan Orman İşleme Müdürlüğü'nce düzenlenen, Tugay Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte, Beyendik Korusu'na Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve askeri personel tarafından, selvi, lavanta ve hünnap olmak üzere 300 fidan dikimi yapıldı.

Bazı öğrenciler etkinliğe çaldıkları şarkılar ile eşlik etti.

Etkinliğe Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu ve bazı daire amirleri de katıldı.

Kaynak: İHA