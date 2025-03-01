Tutak'ta Kış Festivali Heyecanı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde gerçekleşen Kış Festivali’nde canlı ve renkli anlar yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterildi.

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Tutak'ta Kış Festivali Heyecanı

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, kurum yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve halk festivale katılarak coşkuya ortak oldu.

Halk oyunlarıyla başlayan organizasyon, öğrenci ve vatandaşlara sunulan çorba ile yemek ikramlarıyla devam etti. İkramların ardından düzenlenen kızak yarışlarında birinci olan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Fuat Duman büyük başarıya imza attı.

Dereceye giren katılımcılara ödüller takdim edildi. Ödül töreni sonrasında protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler birlikte halay çekerek günü keyifli anlarla taçlandırdı. Ayrıca öğrenciler, kızaklarıyla karın tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: İHA

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