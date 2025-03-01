Afyonkarahisar’da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek, özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek amacıyla eğitim düzenledi. İlk eğitim programı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Serap Yılmaz’ın katılımıyla Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Işıklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Eğitimde, öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, genel güvenlik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ardından Şehit Ali Ünlü Konferans Salonu’nda, Selçuklu İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir diğer eğitim programı düzenlendi.

Kaynak: İHA