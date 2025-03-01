Afyonkarahisar’da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek, özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek amacıyla eğitim verdi.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar’da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek, özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek amacıyla eğitim düzenledi. İlk eğitim programı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Serap Yılmaz’ın katılımıyla Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Işıklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Eğitimde, öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, genel güvenlik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ardından Şehit Ali Ünlü Konferans Salonu’nda, Selçuklu İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir diğer eğitim programı düzenlendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Afyonkarahisar
Son Güncelleme:
Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor: Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yağ Yakacaksınız Antioksidan Deposu, Suya Bir Tutam Eklemek Yetiyor! Oturduğunuz Yerde Cayır Cayır Yaktırıyor
Burdur’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu Burdur’da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Tarihi Cendere Köprüsü Yeşil Işıklarla Aydınlatıldı Tarihi Cendere Köprüsü Yeşil Işıklarla Aydınlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü