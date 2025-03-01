Tarihi Cendere Köprüsü Yeşil Işıklarla Aydınlatıldı

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği çerçevesinde, Roma dönemine ait ve 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde olan köprü, lambalarla yeşil renge büründü. Yapılan aydınlatmanın, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinci artırmaya yönelik bir sembol olduğu belirtilirken, köprünün yaklaşık bir hafta boyunca yeşil ışıklarla kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA