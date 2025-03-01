Tarihi Cendere Köprüsü Yeşil Işıklarla Aydınlatıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Tarihi Cendere Köprüsü Yeşil Işıklarla Aydınlatıldı

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği çerçevesinde, Roma dönemine ait ve 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde olan köprü, lambalarla yeşil renge büründü. Yapılan aydınlatmanın, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal bilinci artırmaya yönelik bir sembol olduğu belirtilirken, köprünün yaklaşık bir hafta boyunca yeşil ışıklarla kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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