Tüfekle Girdiği Evlerden Çaldığı Şey Pes Dedirtti

Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre içinde farklı adreslerden hırsızlık ihbarlarının yapılması üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 43 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin bazı evlere camları sert bir cisimle veya silahla kırarak girdiği tespit edildi.

Ekiplerin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanan Y.D.’nin üzerinde 2 ruhsatlı tüfek, bir televizyon, bir dürbün ve 45 fişek ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin girdiği evlerden kadın iç çamaşırları da çaldığı ortaya çıktı. Yakalanan şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA