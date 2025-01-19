Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yunus Emre Konuş’un kontrolündeki 34 DTY 376 plakalı otomobil, Sigortacılar Kavşağı'ndan Bulvar Caddesi'ne çıkarken, Kadir Sezer’in (47) kullandığı 50 ABC 176 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Sezer ve Konuş ile yanındaki arkadaşı Zeynep Ad (31), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA