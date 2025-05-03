Traktör ile Otomobil Çarpıştı, 1’i Çocuk 4 Yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erciş Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Plakası 65 DK 911 olan traktör ile seyir halindeki bir otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör ile aracın çarpışmasıyla birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de sevk edildi. Kazada yaralananlar, itfaiye ekiplerinin desteğiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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