Bartın’da Türkçülük Günü Yürüyüşü: Ay Yıldızın Gölgesi Yere Yansıdı

Bartın’da 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte açılan dev Türk bayrağının yola düşen ay ve yıldız gölgesi dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Bartın’da Türkçülük Günü Yürüyüşü: Ay Yıldızın Gölgesi Yere Yansıdı

Bartın’da 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, anlamlı görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte açılan dev Türk bayrağının ay ve yıldız figürünün yola düşen gölgesi katılımcıların ilgisini çekti.

Ülkü Ocakları Bartın İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, Kemerköprü Meydanı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı kortejin önünde taşındı. Güneş ışınlarının etkisiyle bayraktaki ay ve yıldız şeklinin asfalt üzerine düşen gölgesi, katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

ÜLKÜCÜ YEMİNİ EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan kalabalık, burada düzenlenen törenle Türkçülük Günü’nü kutladı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından bozkurt selamı eşliğinde hep birlikte ülkücü yemini etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Batman'da Rafting Heyecanı Batman'da Rafting Heyecanı
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
3 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Kişi Tutuklandı 3 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu