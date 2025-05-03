Bartın’da Türkçülük Günü Yürüyüşü: Ay Yıldızın Gölgesi Yere Yansıdı

Bartın’da 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, anlamlı görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte açılan dev Türk bayrağının ay ve yıldız figürünün yola düşen gölgesi katılımcıların ilgisini çekti.

Ülkü Ocakları Bartın İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, Kemerköprü Meydanı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı kortejin önünde taşındı. Güneş ışınlarının etkisiyle bayraktaki ay ve yıldız şeklinin asfalt üzerine düşen gölgesi, katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

ÜLKÜCÜ YEMİNİ EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan kalabalık, burada düzenlenen törenle Türkçülük Günü’nü kutladı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından bozkurt selamı eşliğinde hep birlikte ülkücü yemini etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA