Tokat’ta Uyuşturucu Satıcılarına Jandarma Operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 2 bin 299 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 7 gram kokain ve 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmalar neticesinde 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

Kaynak: İHA