Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan Şeref Trabzon'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÜLE DÖNDÜ

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA