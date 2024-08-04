Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

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Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan Şeref Trabzon'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta Korkutan Anlar! Alev Topuna Döndü - Resim : 1

KÜLE DÖNDÜ

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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