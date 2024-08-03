Sakarya'da Yolcu Dolu Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yolcu dolu minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da Yolcu Dolu Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. (21) kontrolündeki 34 YJ 6788 plakalı Mercedes marka minibüs ile H.N.G. (51) idaresindeki 54 UF 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan A.B.Z. (12), K.A.R.M.J. (14) ve A.B.A.Q.Z. isimli 3 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Sakarya Trafik kazası
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