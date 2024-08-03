Bilgisayarını Tamir Etmek İsterken Elektrik Akımına Kapıldı: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da evindeki bilgisayarını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki İsmet Koç, hayatını kaybetti.

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Bilgisayarını Tamir Etmek İsterken Elektrik Akımına Kapıldı: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarının kasasını tamir etmeye çalışan İsmet Koç (22) elektrik akımına kapıldı.

Oğluna yardım etmek isteyen baba Hacı Ali Koç (65) de akıma kapıldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İsmet Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin müdahale ettiği Hacı Ali Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babası ve yakınları, İsmet Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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