Ağrı'da Eve Düşen Yıldırım Sonrası Yangın Çıktı: 3 Kişi Yaralandı
Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu bir köy evinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden 3 kişi yaralanırken, 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu köy evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yukarı Ağadeve köyünde ikamet eden Cengiz Dursun'un evinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Yangına müdahale eden vatandaşlardan 3'ü yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yaralanan 4 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA