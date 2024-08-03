Ağrı'da Eve Düşen Yıldırım Sonrası Yangın Çıktı: 3 Kişi Yaralandı

Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu bir köy evinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden 3 kişi yaralanırken, 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da Eve Düşen Yıldırım Sonrası Yangın Çıktı: 3 Kişi Yaralandı

Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu köy evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yukarı Ağadeve köyünde ikamet eden Cengiz Dursun'un evinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan 3'ü yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yaralanan 4 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ağrı Yıldırım Yangın
Sakarya'da Yolcu Dolu Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı Sakarya'da Yolcu Dolu Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Adıyaman'da Otomobil Şarampole Uçtu Adıyaman'da Otomobil Şarampole Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak