Ters Yönde Dehşet Saçtı, 9 Bin Lira Ceza Yedi

Edinilen bilgilere göre, plakası 54 TZ 244 olan Toyota marka bir otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritte seyretti. Bu tehlikeli yolculuk sırasında üzerine doğru gelen araca çarpmamak için manevra yapan bir sürücü, faciayı son anda önledi.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını riske attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yaşanan tehlikeli anların ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda, sürücünün kimliği tespit edildi. Sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası kesild

Kaynak: İHA