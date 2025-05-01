Ters Yönde Dehşet Saçtı, 9 Bin Lira Ceza Yedi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde duble yolda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ters Yönde Dehşet Saçtı, 9 Bin Lira Ceza Yedi

Edinilen bilgilere göre, plakası 54 TZ 244 olan Toyota marka bir otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritte seyretti. Bu tehlikeli yolculuk sırasında üzerine doğru gelen araca çarpmamak için manevra yapan bir sürücü, faciayı son anda önledi.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını riske attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yaşanan tehlikeli anların ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda, sürücünün kimliği tespit edildi. Sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası kesild

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Avcılar’da Kız Yurdunda Korkutan Yangın! Öğrenciler Tahliye Edildi Avcılar’da Kız Yurdunda Korkutan Yangın! Öğrenciler Tahliye Edildi
Ankara'da Dolu Yağdı Ankara'da Dolu Yağdı
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor 10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor