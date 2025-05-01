Ankara'da Dolu Yağdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede doluya dönüştü. İlçe merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirirken, bazı kırsal mahallelerde şiddetli yağış sele yol açtı.
Kent genelinde öğleden sonra başlayan yağış, Polatlı’da kuvvetli etkisini gösterdi. İlçe merkezinde dolu tanelerinin büyüklüğü ceviz boyutuna ulaşırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Açık alandaki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Yağışın daha yoğun hissedildiği köylerde ise sel meydana geldi. Bazı tarım arazileri zarar görürken, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA