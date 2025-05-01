Ankara'da Dolu Yağdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'da Dolu Yağdı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede doluya dönüştü. İlçe merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirirken, bazı kırsal mahallelerde şiddetli yağış sele yol açtı.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan yağış, Polatlı’da kuvvetli etkisini gösterdi. İlçe merkezinde dolu tanelerinin büyüklüğü ceviz boyutuna ulaşırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Açık alandaki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağışın daha yoğun hissedildiği köylerde ise sel meydana geldi. Bazı tarım arazileri zarar görürken, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Hava Durumu Kar Yağışı
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Amasya’da 1 Mayıs Coşkusu Yağmur Dinlemedi Amasya’da 1 Mayıs Coşkusu Yağmur Dinlemedi
Aksaray’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaştı: Ehliyetsiz Sürücüye 26 Bin Lira Ceza Aksaray’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaştı: Ehliyetsiz Sürücüye 26 Bin Lira Ceza
ÇOK OKUNANLAR
10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor 10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor